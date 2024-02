Salon du bien-être et des arts Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial, samedi 13 avril 2024.

Salon du bien-être et des arts Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Ce salon de 2 jours vous permet de prendre un temps pour vous

– un temps pour découvrir les diverses pratiques et thérapies douces

– un temps pour déguster et tester les produits bio et naturels

– un temps pour vous émerveiller devant les artistes et leurs œuvres

Vous pourrez découvrir des thèmes variés l’atrapuncture, la géobiologie, l’eau et sa filtration, la spiruline, la sève de bouleau, etc.

60 exposants, 30 conférences vous attendent.

Restauration présence d’un food truck.

Divers lots seront à gagner. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 19:00:00

Centre Associatif Parodien 9 rue Pierre Lathulière

Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@lezarts-zen.com

L’événement Salon du bien-être et des arts Paray-le-Monial a été mis à jour le 2024-02-09 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I