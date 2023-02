Salon du bien-être et de l’artisanat Salle Victor Hugo, 18 février 2023, Avranches .

Salon du bien-être et de l’artisanat

Place Carnot Salle Victor Hugo Avranches Manche Salle Victor Hugo Place Carnot

2023-02-18 – 2023-02-19

Salle Victor Hugo Place Carnot

Avranches

Manche

1ère édition.

60 exposants liés au bien-être, à l’artisanat et à la gastronomie seront présents.

Il y aura 11 conférences sur des thèmes totalement différents sur les deux jours.

Le samedi vers 18 heures 30 un concert de Florence Paingt Mazier, musique pop.

Le dimanche vers 15 heures , Vadim fera une démonstration de HAKA MAORI, suivie d’une initiation pour ceux qui le désirent et connaissance de l’histoire.

Et pour le plaisir de la bouche, dégustation Marocaine et Grecque tout le week-end. Il y aura aussi le food truck de Fred avec deux repas et deux desserts de proposés.

Entrée : 2€ les 2 jours – gratuit jusqu’à 16 ans.

Samedi : de 10h à 19h.

Dimanche : de 10h à 18h.

1ère édition.

60 exposants liés au bien-être, à l’artisanat et à la gastronomie seront présents.

Il y aura 11 conférences sur des thèmes totalement différents sur les deux jours.

Le samedi vers 18 heures 30 un concert de Florence Paingt Mazier, musique pop.

Le dimanche vers 15 heures , Vadim fera une démonstration de HAKA MAORI, suivie d’une initiation pour ceux qui le désirent et connaissance de l’histoire.

Et pour le plaisir de la bouche, dégustation Marocaine et Grecque tout le week-end. Il y aura aussi le food truck de Fred avec deux repas et deux desserts de proposés.

Entrée : 2€ les 2 jours – gratuit jusqu’à 16 ans.

Samedi : de 10h à 19h.

Dimanche : de 10h à 18h.

+33 6 22 95 25 10 https://www.facebook.com/Bien%C3%AAtre-harmonie-et-connaissance

Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches

dernière mise à jour : 2023-02-06 par