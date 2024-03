Salon du bien-être et de l’Artisanat Espace Aumaillerie La Selle-en-Luitré, dimanche 24 mars 2024.

Salon du bien-être et de l'Artisanat Espace Aumaillerie La Selle-en-Luitré Ille-et-Vilaine

Le Salon du bien-être et de l’artisanat revient dans le Pays de Fougères pour sa deuxième édition ! Au programme, gastronomie, minéraux et cristaux, créations artisanales… et de nombreuses conférences également. Découvrez pendant deux jours près de 60 exposants à l’espace Aumaillerie ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Espace Aumaillerie 1 Rocade de l’Aumaillerie

La Selle-en-Luitré 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne

