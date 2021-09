SALON DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTÉ Paulhan, 2 octobre 2021, Paulhan.

SALON DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTÉ 2021-10-02 14:00:00 – 2021-10-02 19:00:00

Paulhan Hérault Paulhan

De 14h à 19h le 2 octobre et de 10h à 19h le 3 octobre, à la salle des fêtes de Paulhan, venez découvrir le salon du bien-être et de la santé. Retrouvez stands, ateliers et conférences sur le thème de la santé et du bien-être. Un concert aura également lieu à 21h. Tout public, entrée libre.

histoiredetre@gmail.com

