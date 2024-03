Salon du Bien-Etre et de la Détente de Plouégat-Guerrand Salle Guillaume Lejean Plouégat-Guérand, samedi 6 avril 2024.

Il vise à faire connaître différentes pratiques et produits liés au bien-être et à la détente. Des ateliers et conférences y seront proposés. 30 exposants y seront présents.

Vous y trouverez:

-Médium

-Ecriture médiumnique

-Réflexologie plantaire

-Magnetiseuse

-Massage crânien

-Géobiologie

-Paysan-herboriste

-Constellations familiales

-Équilibration neuromusculaire

-Soins énergétiques

-Artisanat du Népal et géométrie sacrée

-Lithothérapie/bracelets/colliers/orgonites

-Livres bien-être

-Confection couture et zéro déchet

-Reiki

-Rééquilibrage énergétique

-Neuropédagogie mandala

-Produits Aloe vera

-Produits Body nature

-Chant vibratoire

-Access bars

-Naturopathe

-Cartomancie

-Communication animale

-Voyage sonore aux bols en cristal

-Massages

L’entrée est à 2 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). .

Salle Guillaume Lejean Bourg

Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne emmanuelle.grandchamp@yahoo.com

