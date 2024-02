SALON DU BIEN-ÊTRE ET ARTISANAT LIEURAN-LÈS-BÉZIERS Lieuran-lès-Béziers, dimanche 10 mars 2024.

SALON DU BIEN-ÊTRE ET ARTISANAT LIEURAN-LÈS-BÉZIERS Lieuran-lès-Béziers Hérault

A l’occasion de la 2ème édition du salon du bien-être et artisanat, le Foyer Rural et l’Association Ici et Maintenant vous invite à venir vous faire chouchouter quelques instants en découvrant des soins bien-être et des produits artisanaux !

A l’occasion de la 2ème édition du salon du bien-être et artisanat, le Foyer Rural et l’Association Ici et Maintenant vous invite à venir vous faire chouchouter quelques instants en découvrant des soins bien-être et des produits artisanaux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Rue du Champ Blanc

Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie

L’événement SALON DU BIEN-ÊTRE ET ARTISANAT LIEURAN-LÈS-BÉZIERS Lieuran-lès-Béziers a été mis à jour le 2024-02-01 par OT BEZIERS MEDITERRANEE