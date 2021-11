Espelette Espelette Espelette, Pyrénées-Atlantiques Salon du bien-être Espelette Espelette Catégories d’évènement: Espelette

Pyrénées-Atlantiques

Salon du bien-être Espelette, 12 décembre 2021, Espelette. Salon du bien-être Espelette

2021-12-12 – 2021-12-12

Espelette Pyrénées-Atlantiques Espelette EUR 2 2 Divers massages, bioénergie, hypnose, pnl, médiumnité, numérologie, magnétisme, réflexologie, exposant créateur, énergéticien, naturopathie, kinésiologie.

Buvette et restauration rapide sur place. Pass sanitaire obligatoire. Divers massages, bioénergie, hypnose, pnl, médiumnité, numérologie, magnétisme, réflexologie, exposant créateur, énergéticien, naturopathie, kinésiologie.

Buvette et restauration rapide sur place. Pass sanitaire obligatoire. +33 6 22 51 55 42 Divers massages, bioénergie, hypnose, pnl, médiumnité, numérologie, magnétisme, réflexologie, exposant créateur, énergéticien, naturopathie, kinésiologie.

Buvette et restauration rapide sur place. Pass sanitaire obligatoire. OTPB

Espelette

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Espelette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Espelette Adresse Ville Espelette lieuville Espelette