Salon du bien-être Enerzen, 4 mars 2023, Bidos Bidos.

Salon du bien-être Enerzen

Salle des fêtes Bidos Basses-Pyrénées

2023-03-04 10:00:00 – 2023-03-04 19:00:00

Bidos

Basses-Pyrénées

Bidos

EUR 2 2 Ce salon est organisé au profit de Radio Oloron.

Démos découvertes au tarif très doux, des conférences et ateliers, de la vente aussi (artisanat, huiles essentielles – soins du corps – Bijoux magnétiques).

Durant ce salon sont proposés des stands : Soins du corps Aloé Véra – Massage AMMA Assis – Produits ésotériques – Radiesthésie – Massages Ayurvédiques – Géobiologie – Médium tarot et pendule – Reiki – Souffleuse de verre – Bijoux énergétiques – Hypnose – Réflexologie – Tantrisme – Magnétisme – Litho thérapeute – Magnétisme – Acupression Thaï – Epicerie spécialisée.

Conférences : 11h La coiffure énergétique – 14h La mémoire cellulaire de nos émotions – 15h Perspectives d’évolution des thérapies et approches holistiques – 16h Reconnaitre le langage de bébé – 17h Les flammes jumelles.

Restauration assurée sur place.

Ce salon est organisé au profit de Radio Oloron.

Démos découvertes au tarif très doux, des conférences et ateliers, de la vente aussi (artisanat, huiles essentielles – soins du corps – Bijoux magnétiques).

Durant ce salon sont proposés des stands : Soins du corps Aloé Véra – Massage AMMA Assis – Produits ésotériques – Radiesthésie – Massages Ayurvédiques – Géobiologie – Médium tarot et pendule – Reiki – Souffleuse de verre – Bijoux énergétiques – Hypnose – Réflexologie – Tantrisme – Magnétisme – Litho thérapeute – Magnétisme – Acupression Thaï – Epicerie spécialisée.

Conférences : 11h La coiffure énergétique – 14h La mémoire cellulaire de nos émotions – 15h Perspectives d’évolution des thérapies et approches holistiques – 16h Reconnaitre le langage de bébé – 17h Les flammes jumelles.

Restauration assurée sur place.

+33 5 59 39 99 00 La Croisée des Maux

OTHB

Bidos

dernière mise à jour : 2023-03-01 par