Villenave-d'Ornon Salle Jacques-Brel Gironde, Villenave d'Ornon Salon du bien-être du corps et de l’esprit #5 Salle Jacques-Brel Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Salon du bien-être du corps et de l’esprit #5 Salle Jacques-Brel, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Villenave-d'Ornon. Salon du bien-être du corps et de l’esprit #5

du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Salle Jacques-Brel

L’association Vo Belles stars vous accueille au domaine Jacques Brel. ——————————————————————— ### Rencontres, échanges & partages **Au programme :** Access bars, aromathérapieen huiles essentielles, astrologie, bien-être & santé par l’Aloe Verac, cartomancie, coach développement personnel, harmosnisation énergétique, hypnose bien-être, kinésiologie, lithothérapie, magnétisme – soins énergétiques, massage AMMA assis, massage Ayurvédique, médecine Ayurvéda, numérologie karmique, réflexologie plantaire et palmaire, Reïki Usui, transmission guide émotionnel… N’oubliez pas d’amener une serviette si vous désirez profiter de l’atelier massage. Vente de produits bien-être. Restauration rapide sur place

Entrée : 1 €

Ce week-end, je pense à moi ! Salle Jacques-Brel Domaine Jacques-Brel, 45 avenue du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Jacques-Brel Adresse Domaine Jacques-Brel, 45 avenue du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Salle Jacques-Brel Villenave-d'Ornon