SALON DU BIEN-ÊTRE DU CORPS & DE L’ESPRIT

SALON DU BIEN-ÊTRE DU CORPS & DE L’ESPRIT, 2 septembre 2022, . SALON DU BIEN-ÊTRE DU CORPS & DE L’ESPRIT



2022-09-02 – 2022-09-05 14h – 19h30 vendredi

10h – 19h30 samedi et dimanche

10h – 18h lundi Salon du Bien-être, du corps et de l’esprit Conférences, voyance, thérapies alternatives, produits de bien-être… Salle bleue Entrée libre Infos : www.licornedor.com 14h – 19h30 vendredi

10h – 19h30 samedi et dimanche

10h – 18h lundi Salon du Bien-être, du corps et de l’esprit Conférences, voyance, thérapies alternatives, produits de bien-être… Salle bleue Entrée libre Infos : www.licornedor.com 14h – 19h30 vendredi

10h – 19h30 samedi et dimanche

10h – 18h lundi Salon du Bien-être, du corps et de l’esprit Conférences, voyance, thérapies alternatives, produits de bien-être… Salle bleue Entrée libre Infos : www.licornedor.com dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville