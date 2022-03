Salon du Bien-Être Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

Salon du Bien-Être Dives-sur-Mer, 23 avril 2022, Dives-sur-Mer. Salon du Bien-Être Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer

2022-04-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-24 18:30:00 18:30:00 Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945

Dives-sur-Mer Calvados Dives-sur-Mer Les professionnels du bien-être sont à votre écoute lors d’ateliers, de séances de découverte et de conférences thématiques. Au programme : naturopathie, réflexologie, yoga, méditation olfactive, massages… L’occasion également de faire des emplettes aux stands de producteurs locaux ! Les professionnels du bien-être sont à votre écoute lors d’ateliers, de séances de découverte et de conférences thématiques. Au programme : naturopathie, réflexologie, yoga, méditation olfactive, massages… L’occasion également de faire des… +33 6 80 13 77 39 Les professionnels du bien-être sont à votre écoute lors d’ateliers, de séances de découverte et de conférences thématiques. Au programme : naturopathie, réflexologie, yoga, méditation olfactive, massages… L’occasion également de faire des emplettes aux stands de producteurs locaux ! Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Ville Dives-sur-Mer lieuville Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer Departement Calvados

Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dives-sur-mer/

Salon du Bien-Être Dives-sur-Mer 2022-04-23 was last modified: by Salon du Bien-Être Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 23 avril 2022 Calvados Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer Calvados