Salon du Bien-être, des Médecines Douces et des Arts divinatoires à Avignon ParcExpo avignon Avignon, samedi 30 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 14:00

Fin : 2024-03-31 20:00

Rendez-vous les 30 et 31 mars 2024 au Parc des Expositions d'Avignon pour le Salon du Bien-être, des Médecines Douces et des Arts divinatoires Yozenco.

Aujourd’hui, la poursuite du bonheur, d’une vie meilleure et d’une vie saine n’est plus une tendance éphémère, c’est devenu une attitude, un mode de vie et une prise de conscience !

Les 30 et 31 mars 2024, participez au Salon Bien-être, Médecines Douces et Arts Divinatoires à Avignon Parc Expo. Durant un week-end rencontrez des exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

Un événement immanquable pour découvrir de nouvelles voies de développement personnel, prendre soin de soi, tester des produits sains, vous détendre lors d’un massage ou d’un soin, échanger, débattre, créer du lien…

Ce qui vous attend lors du Salon :

– 120 exposants

– 40 conférences et ateliers

– Espace Food-Trucks

– 4 univers :

– L’univers et l’espace du bien-être : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…

– Les Médecines douces et alternatives : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…

– L’univers nature & bio : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…

– Les Arts divinatoires : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, crâne de cristal, astrologie…

Au plaisir de vous retrouver sur le salon.

Infos pratiques :

Vendredi 30 mars 2024 de 14h00 à 20h00

Samedi 31 mars 2024 de 10h00 à 19h00

ENTRÉE GRATUITE

Organisateur : Yozenco

avignon chemin des felons Quartier Agroparc Avignon 84000 Vaucluse