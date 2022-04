Salon du bien-être, de l’artisanat et des minéraux Monswiller Monswiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Les 7 et 8 mai, venez découvrir les thérapies alternatives, les soins énergétiques et naturels, massages, luminothérapie, naturo…huiles essentielles, élixirs, cosmétique. Mais aussi des créations de bijoux, de l'artisanat et de la voyance. Conférences gratuites dans le salon. Restauration sur place, buvette et gourmandises. +33 6 03 85 25 39

