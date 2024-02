Salon du bien-être de l’animal et de son humain Naves, dimanche 18 février 2024.

Salon du bien-être de l’animal et de son humain Naves Corrèze

Conférences Le pouvoir de la voix Nutrition équine, canine et féline Importance et choix du matériel équin et canin Shiatsu la santé par le toucher Prendre soin des pieds du cheval Mieux-être grâce à la relation homme/animal EFT pour se libérer des blocages émotionnels Co-évoluer avec son cheval Itinéraire d’une vétérinaire en quête de sens Entrée 5 € Gratuit pour 12 ans – .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 10:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

Salle polyvalente

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

