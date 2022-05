Salon du Bien-Être dans le parc du château de Dormans Dormans Dormans Catégories d’évènement: Dormans

Marne

Salon du Bien-Être dans le parc du château de Dormans Dormans, 18 juin 2022, Dormans. Salon du Bien-Être dans le parc du château de Dormans Parc du château de Dormans Avenue des Victoires Dormans

2022-06-18 – 2022-06-22 Parc du château de Dormans Avenue des Victoires

Dormans Marne Dormans Le salon du Bien-Être se tiendra du 18 au 22 juin 2022 dans le magnifique parc du château de Dormans.

Un maximum d’activités et sujets seront abordés par des démonstrations, des exposés ainsi que des fragments d’Histoire contés.

Des exposants en nombre dans le château et dans le parc, mais aussi, des cérémonies païennes de jadis. Au programme :

Le 18/06, Dormans et les Templiers

Le 19/06, Nocturne Bien-Être

Le 20/06, La Légende dite d’Arthur

Le 21/06, La Véritable Guerre des Gaules Entrée libre Renseignements :

Eric B – Magnétiseur : 06 26 33 56 76

ebarthelemy@hotmail.fr +33 6 26 33 56 76 Parc du château de Dormans Avenue des Victoires Dormans

dernière mise à jour : 2022-04-14 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne

Détails Catégories d’évènement: Dormans, Marne Autres Lieu Dormans Adresse Parc du château de Dormans Avenue des Victoires Ville Dormans lieuville Parc du château de Dormans Avenue des Victoires Dormans Departement Marne

Dormans Dormans Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dormans/

Salon du Bien-Être dans le parc du château de Dormans Dormans 2022-06-18 was last modified: by Salon du Bien-Être dans le parc du château de Dormans Dormans Dormans 18 juin 2022 Dormans Marne

Dormans Marne