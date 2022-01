Salon du bien-être d’ Hossegor Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Soorts-Hossegor

Salon du bien-être d' Hossegor Soorts-Hossegor, 12 février 2022, Soorts-Hossegor.
Hôtel du Parc 911 Avenue du Touring Club de France

2022-02-12 09:00:00 – 2022-02-13 19:00:00

Soorts-Hossegor Landes Soorts-Hossegor Salon du Bien-être à Hossegor L’Hôtel du Parc d’Hossegor vous reçoit pour l’événement bien-être de ce mois de février. Au programme « Détendez-vous, nous sommes là… »:

De nombreux exposants,

Des conférences & ateliers,

Petite restauration et tombola. Rendez-vous les 12 & 13 février 2022, 9h-19h.

Hôtel du Parc 911 Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor

