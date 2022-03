SALON DU BIEN ÊTRE Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze Catégories d’évènement: Cirey-sur-Vezouze

SALON DU BIEN ÊTRE
Salle des Fêtes 8 Place Chevandier
Cirey-sur-Vezouze

2022-04-02 13:00:00 – 2022-04-02 18:00:00

Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle Cirey-sur-Vezouze Pour cette 7ème édition, venez à la rencontre des nombreux exposants du Bien-Etre de tout le Grand-Est pour vous ressourcer par le corps et l’esprit !

Découverte de techniques et produits liés au bien-être et à la relaxation par l’intermédiaire d’ateliers et de démonstrations. +33 3 83 42 50 27 http://www.mairiedecireysurvezouze.fr/ Mairie de Cirey sur Vezouze

