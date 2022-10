Salon du Bien être Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

1115 Boulevard Ernest Genevet Marché d’Intérêt National Châteaurenard Bouches-du-Rhne Marché d’Intérêt National 1115 Boulevard Ernest Genevet

2022-10-15 09:00:00 – 2022-10-16 19:00:00

Bouches-du-Rhne Plus de 50 exposants : Mieux vivre Penser et s’inspirer

– Soins / Cosmétique

– Lithothérapie

– Réflexologie

– Ateliers/Conférences

– Magnétiseurs

– Créateurs



Food Trucks sur place (sucré/salé) 4ème Salon du Bien être au M.I.N de Châteaurenard. Marché d’Intérêt National 1115 Boulevard Ernest Genevet Châteaurenard

