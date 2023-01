Salon du Bien Etre bio et thérapies La Teste-de-Buch, 24 février 2023, La Teste-de-Buch OT La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch.

Salon du Bien Etre bio et thérapies

940 Avenue de l’Europe Parc des expositions La Teste-de-Buch Gironde Parc des expositions 940 Avenue de l’Europe

2023-02-24 10:00:00 – 2023-02-26 19:00:00

Parc des expositions 940 Avenue de l’Europe

La Teste-de-Buch

Gironde

La Teste-de-Buch

EUR 3 3 Oubliez la déprime de l’Hiver et rendez-vous au Salon du Bien Etre de La Teste de Buch pour vous requinquer et repartez pleins de bonnes vibrations, avec des produits naturels pour un meilleur confort physique, psychique ou psycho-émotionnel, pour embellir votre vie et votre âme ; des produits bio et écologiques, des cosmétiques bio, de la déco feng shui, des livres sur le développement personnel…

3 jours aussi pour participer aux conférences, aux ateliers et démonstrations, aux Concerts Zen qui vous sont proposées autour des thèmes lié au développement personnel, à la nutrition, le Bio, la Nature, l’eau et le bien-être, entre autres…

Le parking du parc des expositions est gratuit.

+33 6 86 53 97 60

agence star com

Parc des expositions 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch

dernière mise à jour : 2023-01-11 par OT La Teste-de-Buch