SALON DU BIEN-ÊTRE, BIO, DU NATUREL ET DU LOISIR Lexy Lexy Catégories d’évènement: 54720

Lexy

SALON DU BIEN-ÊTRE, BIO, DU NATUREL ET DU LOISIR Lexy, 11 juin 2022, Lexy. SALON DU BIEN-ÊTRE, BIO, DU NATUREL ET DU LOISIR Hall de Lexy Loisirs (à côté de JYSK) Espace du Barrois Lexy

2022-06-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00 Hall de Lexy Loisirs (à côté de JYSK) Espace du Barrois

Lexy 54720 Lexy 2.5 EUR Salon du bien-être, bio, du naturel et du loisir.

Plus de 50 exposants présents en intérieur.

Animation pour enfants, restauration salée et sucrée, buvette et parking.

Tarif : 2.50 €/personne – gratuit pour les moins de 12 ans. +33 6 31 12 49 97 ID SALONS

Hall de Lexy Loisirs (à côté de JYSK) Espace du Barrois Lexy

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 54720, Lexy Autres Lieu Lexy Adresse Hall de Lexy Loisirs (à côté de JYSK) Espace du Barrois Ville Lexy lieuville Hall de Lexy Loisirs (à côté de JYSK) Espace du Barrois Lexy Departement 54720

Lexy Lexy 54720 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lexy/

SALON DU BIEN-ÊTRE, BIO, DU NATUREL ET DU LOISIR Lexy 2022-06-11 was last modified: by SALON DU BIEN-ÊTRE, BIO, DU NATUREL ET DU LOISIR Lexy Lexy 11 juin 2022 54720 Lexy

Lexy 54720