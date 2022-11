Salon du bien-être Argagnon Argagnon Catégories d’évènement: Argagnon

Pyrnes-Atlantiques

Salon du bien-être Argagnon, 3 décembre 2022, Argagnon. Salon du bien-être

62 rue de la Mairie Salle polyvalente Argagnon Pyrnes-Atlantiques Salle polyvalente 62 rue de la Mairie

2022-12-03 09:00:00 – 2022-12-03 18:00:00

Salle polyvalente 62 rue de la Mairie

Argagnon

Pyrnes-Atlantiques Argagnon EUR 2 Nombreux exposants, conférences et ateliers. Nombreux exposants, conférences et ateliers. Asteria animations et découvertes Asteria animations

Salle polyvalente 62 rue de la Mairie Argagnon

dernière mise à jour : 2022-11-22 par OT Coeur de Béarn

Détails Catégories d’évènement: Argagnon, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Argagnon Adresse Argagnon Pyrnes-Atlantiques OT Coeur de Béarn Salle polyvalente 62 rue de la Mairie Ville Argagnon lieuville Salle polyvalente 62 rue de la Mairie Argagnon Departement Pyrnes-Atlantiques

Argagnon Argagnon Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argagnon/

Salon du bien-être Argagnon 2022-12-03 was last modified: by Salon du bien-être Argagnon Argagnon 3 décembre 2022 62 rue de la Mairie Salle polyvalente Argagnon Pyrnes-Atlantiques OT Coeur de Béarn Argagnon Pyrnes-Atlantiques

Argagnon Pyrnes-Atlantiques