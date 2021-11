Salon du bien être Agen, 11 novembre 2021, Agen.

Salon du bien être Agen

2021-11-11 10:00:00 – 2021-11-14 19:00:00

Agen Lot-et-Garonne

EUR Bien dans son corps, Bien dans sa tête !

Au fil des années, les Journées Bien-être d’Agen sont devenues le rendez-vous incontournable des produits et de services liés au secteur du bien-être, des médecines douces et de l’alimentation bio. Consommer bio et responsable, protéger notre planète et découvrir les écoproduits, adopter un style de vie plus harmonieux, cultiver notre bien-être et celui de nos enfants, tels seront les thèmes abordés lors des Journées Bien-être d’Agen.

Permettre au participant de comprendre et développer son bien-être…

Bien dans son corps, Bien dans sa tête !

Au fil des années, les Journées Bien-être d’Agen sont devenues le rendez-vous incontournable des produits et de services liés au secteur du bien-être, des médecines douces et de l’alimentation bio.

+33 5 53 48 49 50

Bien dans son corps, Bien dans sa tête !

Au fil des années, les Journées Bien-être d’Agen sont devenues le rendez-vous incontournable des produits et de services liés au secteur du bien-être, des médecines douces et de l’alimentation bio. Consommer bio et responsable, protéger notre planète et découvrir les écoproduits, adopter un style de vie plus harmonieux, cultiver notre bien-être et celui de nos enfants, tels seront les thèmes abordés lors des Journées Bien-être d’Agen.

Permettre au participant de comprendre et développer son bien-être…

Les journées bien-être Agen

Agen

dernière mise à jour : 2021-11-02 par