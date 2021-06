Salon du bien-être à Vire Vire Normandie, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Vire Normandie.

Salon du bien-être à Vire 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-04 19:00:00 Salle du Vaudeville Rue du Vieux Collège

Vire Normandie Calvados Vire Normandie

4ème édition du salon bien-être et découverte avec une soixantaine d’ exposants à la salle du Vaudeville : ce salon dédié au bien-être permet de rencontrer des professionnels du secteur, et également découvrir des produits artisanaux, restauration food-truck, produits bien-être et de confort.. Conférences et ateliers ainsi qu’un concert de Florence de Saint-Lô à 18 heures le samedi.

patrickspeter56@gmail.com +33 6 22 95 25 10

