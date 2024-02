Salon du Bien-Être à Marmande Espace Expo Marmande, samedi 2 mars 2024.

Salon du Bien-Être à Marmande Espace Expo Marmande Lot-et-Garonne

Salon du Bien-Être à Marmande. Ce salon a pour but de promouvoir les activités des praticiennes et praticiens locaux en matière de bien-être.

2ème édition du Salon du Bien-être

Plongez dans une expérience unique dédiée à la détente, à la découverte et à la promotion du bien-être sous toutes ses formes. Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir non seulement des exposants passionnés, mais aussi des artisans dévoués partageant une éthique bien-être.

– Découvrez des approches uniques Parcourez les stands d’exposant.e.s offrant une variété de pratiques axés sur le bien-être. De l’alimentation saine aux pratiques de bien-être, trouvez l’inspiration pour améliorer votre vie quotidienne…

– Concert Edzato (Jazz Trio) Samedi à 17h.

– Concert Gabrielle Alya (Chant et Handpan) Dimanche à 17h.

Programme complet à télécharger ci-dessous ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-03

Espace Expo Avenue François Mitterrand

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine moonshine.therapies@gmail.com

