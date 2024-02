Salon du bien être 2024 Laveyron, samedi 15 juin 2024.

Salon du bien être 2024 Laveyron Drôme

Une quarantaine de participants artisans et thérapeutes seront présents pour vous accueillir et vous faire découvrir leur activités.

Projection du film « A l’eau le Monde » le samedi en soirée. Animations, conférences, ateliers et tombola.

2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-06-16 18:00:00

Parc de la Ronceraie

Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes schwob.sabrina@hotmail.fr

L’événement Salon du bien être 2024 Laveyron a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche