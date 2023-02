SALON DU 2 ROUES DE LYON 2023 EUREXPO LYON, 23 février 2023, CHASSIEU.

SALON DU 2 ROUES DE LYON 2023 EUREXPO LYON. Un spectacle à la date du 2023-02-23 (2023-02-23 au ) 00:00. Tarif : 19.0 à 40.0 euros.

Gratuit pour les moins de 11 ans Avec + de 500 exposants sur 5 halls le salon du 2 roues accueillera les plus grandes marques, les équipementiers, les accessoiristes, les voyagistes, les associations de tous l’univers du 2 roues. Découvrez des motos en exclusivité mondial et de nombreuses animations et expositions. Du café racer en passant par les anciennes, le trial ou encore les scooters et le salon de la mobilité urbaine. Le salon est ouvert à tous les professionnels le jeudi et le vendredi ainsi qu’au grand public durant les 4 jours.Le forfait 2 jours est valable pour le samedi et le dimanche.Horaires :23.02.2023 de 9h à 19h24.02.2023 de 9h à 23h 25.02.2023 de 9h à 21h 26.02.2023 de 9h à 18h

EUREXPO LYON CHASSIEU BOULEVARD DE L’EUROPE Rhone

