Salon ds Antiquaires de Tournus Rue Gabriel Jeanton Tournus, samedi 27 avril 2024.

Salon ds Antiquaires de Tournus Rue Gabriel Jeanton Tournus Saône-et-Loire

52e édition du nom, le Salon des Antiquaires est un rendez- vous privilégié entre amateurs d’art et exposants.

16 antiquaires présentent leurs meubles, objets d’art, tableaux, bronze, luminaires, tapis,

peintures et transmettent leur passion du bel ouvrage.

C’est toujours avec le même plaisir que chacun peut flâner sous les splendides voûtes du cellier

et du réfectoire des moines de l’Abbaye Saint Philibert. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

Rue Gabriel Jeanton Place de l’Abbaye cellier et réfectoire des moines

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté asat71700@yahoo.fr

