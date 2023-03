SALON DOUCEUR _ VOYANCE ET CRÉATEUR Abeilhan Catégories d’Évènement: Abeilhan

Hérault

SALON DOUCEUR _ VOYANCE ET CRÉATEUR, 25 mars 2023, Abeilhan . SALON DOUCEUR _ VOYANCE ET CRÉATEUR Rue Jules Massenet Abeilhan Hérault

2023-03-25 – 2023-03-26 Abeilhan

Hérault Salon voyance douceur et créateur thérapeute en médecine alternative et voyance des créateurs à la salle de la Bergerie le samedi de 10h00 à 20h00 et le dimanche de 10h à 18h. Gratuit pour les visiteurs. Sur réservation. Salon voyance douceur et créateur thérapeute en médecine alternative et voyance des créateurs à la salle de la Bergerie le samedi de 10h00 à 20h00 et le dimanche de 10h à 18h. Gratuit pour les visiteurs. Sur réservation. sourire.delfes34@gmail.com +33 6 51 68 93 77 Abeilhan

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Abeilhan, Hérault Autres Lieu Abeilhan Adresse Rue Jules Massenet Abeilhan Hérault Ville Abeilhan Departement Hérault Lieu Ville Abeilhan

Abeilhan Abeilhan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abeilhan /

SALON DOUCEUR _ VOYANCE ET CRÉATEUR 2023-03-25 was last modified: by SALON DOUCEUR _ VOYANCE ET CRÉATEUR Abeilhan 25 mars 2023 Abeilhan Hérault Rue Jules Massenet Abeilhan Hérault

Abeilhan Hérault