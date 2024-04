Salon Dole Arts et Livres Manège de Brack Dole, samedi 13 avril 2024.

Salon Dole Arts et Livres Manège de Brack Dole

Le Rotary Club de Dole organise son cinquième salon Dole Arts et Livres les samedi 13 et dimanche 14 avril au Manège de Brack de 10H à 18H (entrée gratuite). Ce salon honorera l’écrivain André Besson, rotarien créateur de cette manifestation et malheureusement décédé en 2023.

Près d’une trentaine d’écrivains et autant d’artistes seront à l’écoute du public pour commenter et proposer leurs œuvres.

C’est une rencontre Littéraire et Artistique incontournable et diversifiée qui mettra en avant les auteurs et créateurs d’aujourd’hui et de demain .

Le Rotary Club de Dole versera les fonds récoltés à deux associations à but non lucratif à savoir

L’Œuvre des Pupilles des Sapeurs Pompiers qui soutient les orphelins et les familles des pompiers décédés en service ou non.

Les Copains de la Traversée du Grand Dole qui organise chaque année une marche dont les bénéfices sont affectés au soutien d’enfants handicapés.

Inauguration officielle du salon le samedi 13 à 11H.

Le dimanche 14 sera placé sous un double événement à savoir

15H30 tirage de la tombola

16H remise du premier prix André Besson du 5ème Salon Dole Arts et Livres EUR.

Manège de Brack 22 Place Frédéric Barberousse

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

