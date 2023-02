Salon D’Ici et d’Ailleurs : Soirée V.I.P Salle polyvalente Le Trévoux Le Trévoux Catégories d’Évènement: Finistère

Le Trévoux

Salon D’Ici et d’Ailleurs : Soirée V.I.P Salle polyvalente, 1 avril 2023, Le Trévoux Le Trévoux. Salon D’Ici et d’Ailleurs : Soirée V.I.P 2 Rue des Sports Salle polyvalente Le Trévoux Finistere Salle polyvalente 2 Rue des Sports

2023-04-01 – 2023-04-01

Salle polyvalente 2 Rue des Sports

Le Trévoux

Finistere Le Trévoux Venez vous faire chouchouter par les exposants.

Au programme : Défilé de mode, tombola gratuite et spectacle de Music Hall avec Maxs Zola

Sur réservation uniquement papillonglesbreizh@gmail.com +33 6 80 31 50 75 Salle polyvalente 2 Rue des Sports Le Trévoux

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Le Trévoux Autres Lieu Le Trévoux Adresse Le Trévoux Finistere Salle polyvalente 2 Rue des Sports Ville Le Trévoux Le Trévoux lieuville Salle polyvalente 2 Rue des Sports Le Trévoux Departement Finistere

Le Trévoux Le Trévoux Le Trévoux Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le trevoux le trevoux/

Salon D’Ici et d’Ailleurs : Soirée V.I.P Salle polyvalente 2023-04-01 was last modified: by Salon D’Ici et d’Ailleurs : Soirée V.I.P Salle polyvalente Le Trévoux 1 avril 2023 2 Rue des Sports Salle polyvalente Le Trévoux Finistere finistère Le Trévoux, Finistère Salle polyvalente Le Trévoux

Le Trévoux Le Trévoux Finistere