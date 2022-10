Salon d’ici et d’ailleurs « Préparons les fêtes de fin d’année » Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Scaër Salon « D’ici et d’ailleurs : Préparons les fêtes de fin d’année » de l’association Papill’Ongles breizh.

Bien-être, shopping, créateurs, VDI, saveurs, agents immobiliers, thérapies alternatives, magnétiseur, coaching parental, home organizer, artisans, commerçants, créateurs, diamant painting… seront à votre disposition dans le cadre d’ateliers et d’expositions. Entrée et tombola gratuite. Petite restauration sur place. papillonglesbreizh@gmail.com +33 6 80 31 50 75 Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër

