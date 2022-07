Salon d’ici et d’ailleurs à Mellac Mellac Mellac Catégories d’évènement: Finistère

Mellac

Salon d’ici et d’ailleurs à Mellac Mellac, 9 octobre 2022, Mellac. Salon d’ici et d’ailleurs à Mellac

Salle polyvalente Mellac Finistère

2022-10-09 10:00:00 – 2022-09-11 18:00:00 Mellac

Finistère Salon d’Ici et d’Ailleurs : Dimanche 9 OCTOBRE à La Salle Polyvalente – Square Job Saux – 29300 Mellac

Bien-être, shopping, créateurs, VDI, saveurs, agents immobiliers, thérapies alternatives, voyance, commerçants et artisans locaux seront la pour vous…

Mellac est dans le Finistère à coté de Bannalec, Plouay, Pont-Aven, Moëlan sur Mer, Lorient, Lanester, Quimperlé…

Exposants il reste encore de la place : Stand à partir de 35€ en intérieur. Le salon sera précédé d’une soirée à laquelle vous pouvez participer.

Le salon sera précédé d’une soirée dîner spectacle à laquelle vous pouvez participer sous différentes formes, défilé de mode présenté par les commerçants du salon, chants, danse…

Le programme des différents salons, soirées, spectacles, concerts, expositions de 2022 est disponible sur demande en mp ou mail : Plonevez-du Faou le 4 Septembre, Scaer le 30 Octobre

Visiteurs l’entrée est gratuite.

Exposants n’hésitez pas à réserver vos places rapidement et à demander votre contrat https://www.facebook.com/papillongles35850 ou par téléphone au 06.80.31.50.75 et whatsapp ou par mail à : papillonglesbreizh@gmail.com ou encore auprès de Nadine Pennec ou Armelle Sohier.

Belle journée à tous

Patricia Fink Salon d’Ici et d’Ailleurs : Dimanche 9 OCTOBRE à La Salle Polyvalente – Square Job Saux – 29300 Mellac

Bien-être, shopping, créateurs, VDI, saveurs, agents immobiliers, thérapies alternatives, voyance, commerçants et artisans locaux seront la pour vous…

Mellac est dans le Finistère à coté de Bannalec, Plouay, Pont-Aven, Moëlan sur Mer, Lorient, Lanester, Quimperlé…

Exposants il reste encore de la place : Stand à partir de 35€ en intérieur. Le salon sera précédé d’une soirée à laquelle vous pouvez participer.

Le salon sera précédé d’une soirée dîner spectacle à laquelle vous pouvez participer sous différentes formes, défilé de mode présenté par les commerçants du salon, chants, danse…

Le programme des différents salons, soirées, spectacles, concerts, expositions de 2022 est disponible sur demande en mp ou mail : Plonevez-du Faou le 4 Septembre, Scaer le 30 Octobre

Visiteurs l’entrée est gratuite.

Exposants n’hésitez pas à réserver vos places rapidement et à demander votre contrat https://www.facebook.com/papillongles35850 ou par téléphone au 06.80.31.50.75 et whatsapp ou par mail à : papillonglesbreizh@gmail.com ou encore auprès de Nadine Pennec ou Armelle Sohier.

Belle journée à tous

Patricia Fink Mellac

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Mellac Autres Lieu Mellac Adresse Salle polyvalente Mellac Finistère Ville Mellac lieuville Mellac Departement Finistère

Mellac Mellac Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mellac/

Salon d’ici et d’ailleurs à Mellac Mellac 2022-10-09 was last modified: by Salon d’ici et d’ailleurs à Mellac Mellac Mellac 9 octobre 2022 Salle polyvalente Mellac Finistère

Mellac Finistère