Accueil officiel des Miss Internationales et Locales 2023 Salon d’Honneur – Hotel de Ville de Roubaix Roubaix, 22 septembre 2023, Roubaix.

Accueil officiel des Miss Internationales et Locales 2023 Vendredi 22 septembre, 14h00 Salon d’Honneur – Hotel de Ville de Roubaix gratuit

En prélude à la double élection MISS ROUBAIX METROPOLE 2024 et MISS INTERNATIONAL FRANCE 2023, nous accueillons les candidates locales et celles venues de toute la France, dans un cocktail aux saveurs régionales et interégionales préalable.

Ce sera l’occasion de découvrir nos candidates et de les entendre pour la premiere fois, en présence de nos partenaires et intervenants

La cérémonie est gratuite.

Salon d’Honneur – Hotel de Ville de Roubaix grand place, roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T14:00:00+02:00 – 2023-09-22T15:00:00+02:00

