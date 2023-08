Exposition du Sanctuaire Pelagos (mammifères marins) Salon d’honneur de la capitainerie du port – Sainte-Maxime, 17 septembre 2023, Sainte-Maxime.

Le Salon de la capitainerie du port de Sainte-Maxime et l’Office de Tourisme, accueillent l’exposition de photographies des cétacés présents en Méditerranée et au Sanctuaire Pélagos.

Espace maritime de 87 500 km² entre la France, Monaco et l’Italie, le sanctuaire Pelagos vise à conserver les mammifères marins et leurs habitats.

A travers cette exposition, vous découvrirez les 8 espèces de cétacés présentes, vous apprendrez à reconnaître les caractéristiques de ces merveilleuses créatures, et serez informés des menaces liées aux activités humaines auxquelles elles sont confrontées et des solutions envisagées pour les protéger.

Une occasion de découvrir une partie de notre patrimoine vivant !

Salon d’honneur de la capitainerie du port – Sainte-Maxime 83120 Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 96 05 12 Port historique, il est un symbole important de la ville depuis le XVIIIème siècle. Parking du port – transport public –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

