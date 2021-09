Briare Château de Trousse-Barrière Briare Salon d’hiver Château de Trousse-Barrière Briare Catégorie d’évènement: Briare

Le château de Trousse-Barrière sera le rendez-vous d’artistes liés à la ville de Briare. Tour à tour, plusieurs techniques s’offriront à vous : peinture, sculptures, photographie, céramique. Deux prix seront décernés : l’un de la ville de Briare, l’autre du public. Salon d’hiver Château de Trousse-Barrière Château de Trousse-Barrière, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T13:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-21T13:00:00 2021-11-21T17:00:00;2021-11-22T13:00:00 2021-11-22T17:00:00;2021-11-23T13:00:00 2021-11-23T17:00:00;2021-11-24T13:00:00 2021-11-24T17:00:00

