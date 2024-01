RECITAL SAMUEL MARINO SALON D’HERCULE Versailles, 11 mars 2024, Versailles.

Et si ce/cette « sopranista » devenait un phénomène mondial ? Avec deux CDs enregistrés à Versailles et deux pages dans le New York Times, Samuel Mariño a conquis ses lettres de noblesse auprès des mélomanes et des fans du temps mythique des castrats. Voix ductile et naturellement aiguë de sopraniste, il se présente en icône du chant glamour, avec un petit côté défilé de mode peut-être ? Pour une tournée qui le mènera de Gstaad à Madrid en passant par Las Palmas, Lisbonne et Versailles bien-sûr, le sopraniste a choisi un programme feu d’artifice : Haendel (extraits de Giustino, Atalanta, Arminio) mais aussi Vivaldi, Gluck et Hasse feront déployer toute la palette vocale de ce chanteur à son firmament. L’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles porte Samuel Mariño dans des œuvres exubérantes et déchirantes du répertoire baroque, sous la direction de Stefan Plewniak : attention talent fashion ! Les Productions de l’Opéra RoyalSamuel Mariño Sopraniste Orchestre de l’Opéra RoyalSous le haut patronage de Aline Foriel-DestezetStefan Plewniak Violon et directionProgrammeGeorg Friedrich Haendel (1685-1759)Saeviat tellus inter rigores HWV 240 Antonio Vivaldi (1668-1741)Concerto en do mineur RV 120 : 1er et 2e mouvements Il Giustino RV 717 : « Vedro con mio diletto » (Anastasio) Georg Friedrich HaendelArminio HWV 36 : « Quella fiamma » Antonio VivaldiSinfonia al Santo sepolcro en si mineur RV 169 : Adagio Alessandro Scarlatti (1660-1725) Il Sedecia, re di Gerusalemme : « Caldo sangue » (Ismaele)Antonio VivaldiSinfonia al Santo sepolcro en si mineur RV 169 : Allegro ma pocoLa fida ninfa : « Dite, Oimè ! Ditelo, Al Fine » (Morasto) Johann Adolf Hasse (1699-1783)Marc’Antonio e Cleopatra : « Morte col fiero aspetto » (Cleopatra) Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) Battalia Christoph Willibald Gluck (1714-1787)La festa d’Apollo (Atto d’Orfeo) : « Che faro senza Euridice » (Orfeo) Georg Friedrich HaendelAtalanta : « Non sarà poco » (Meleagro) Salon d’Hercule Durée : 1h10 sans entracte

Tarif : 104.50 – 154.00 euros.

Début : 2024-03-11 à 20:00

SALON D’HERCULE 8 rue de la chancellerie 78000 Versailles 78