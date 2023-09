MOZART / SAINT-GEORGES SALON D’HERCULE Versailles, 6 décembre 2023, Versailles.

MOZART / SAINT-GEORGES SALON D’HERCULE a lieu à la date du 2023-12-06 à 20:30:00.

Tarif : 71.5 à 116.6 euros.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Le Chevalier de Saint-George (1745-1799)Concertos pour violonOrchestre de l’Opéra Royal Théotime Langlois de Swarte Violon et direction Programme :Chevalier de Saint-George (1745-1799) L’amant Anonyme : acte II, scène 1 récitatifAntonio Lolli (1730-1802)Concerto pour violon n°7 : II. Adagio cantabile Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Concerto pour violon n°3 en sol majeur, K. 216Chevalier de Saint-George (1745-1799) Concerto pour violon n°2 en do majeur : II. Molto adagio con sordiniConcerto pour violon n°9 en sol majeurAir italien « mina non dir me no » – transcription Concerto pour violon n°2 en ré majeur : II : AdagioSymphonie II en ré majeur L’amant Anonyme : ballet final récitatifMozart et Saint-George : deux stars musicales de l’Europe classique, deux incroyables destins au temps de Marie-Antoinette ! De Mozart il faut se rappeler sa fascination pour la Cour de France et ses succès à Paris. Du Chevalier de Saint George, né en Guadeloupe en 1745, tout reste à decouvrir : ce mulâtre né esclave, d’une mère noire et d’un père colon blanc, brillant escrimeur promis à la carrière militaire, devient Conseiller du Roi et Contrôleur Ordinaire des Guerres, mais il apparait rapidement comme un virtuose du violon, et un personnage incontournable de la vie Parisienne. Entré au service du duc d’Orléans, il donne des cours particuliers de musique à la Reine. Dirigeant les plus grands orchestres de la capitale, il y fait jouer ses œuvres avec un succès considérable, avant de prendre le parti de la Révolution en tant que Colonel de la Légion des Américains ! Sa musique est aussi étonnante que sa personnalité est exceptionnelle : Théotime Langlois de Swarte part à la découverte de Saint George et le compare à Mozart, duel au sommet en perspective !Durée : 1h20 sans entracte

Réservez votre billet ici

Navette Versailles Express depuis la Tour Eiffel à Paris du mardi au dimanche :

Départ à 7h45, retour à 15h15

Départ à 9h45, retour à 15h15

Départ à 13h30, retour à 18h

Bus RATP 171 à partir de Pont de Sèvres (30 minutes sans circulation)

Bus TRI / réseau Phébus de Versailles entre la gare de Versailles Chantiers, la gare de Versailles Château Rive Gauche, le château de Versailles, la gare de Versailles Rive Droite et les châteaux de Trianon (terminus « Les Trianons »)

Depuis l’autoroute A13, sortie n°5 Versailles Centre et suivre les indications pour le Château de Versailles.

Coordonnées GPS du château de Versailles : 48°48’17N et 2°07’15E

SALON D’HERCULE

8 rue de la chancellerie Versailles 78000

