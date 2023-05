Philippe d’Orléans : Jérusalem Délivrée Salon d’Hercule, 2 juillet 2023, Versailles.

Philippe d’Orléans : Jérusalem Délivrée Dimanche 2 juillet, 21h00 Salon d’Hercule De 45 à 119€

En 1712, dans la Galerie des Cerfs du Château de Fontainebleau, la musique du roi interprète une œuvre nouvelle : La Jérusalem Délivrée, un opéra composé par l’une des personnalités les plus insignes du royaume, après le roi lui-même : le duc Philippe d’Orléans (futur Régent de France). Musicien avisé, élève de Charpentier et Campra, il prend surtout Gervais comme Maître de sa Musique à partir de 1700 : c’est avec son aide qu’il va composer trois tragédies en musique, dont cette Jérusalem, une « suite d’Armide », où l’on retrouve les deux couples de héros chevaleresques Renaud et Armide, et Tancrède et Herminie, qui ont déjà permis à Lully et Campra des opéras fameux. Protecteur des Arts, Philippe d’Orléans se révèle aussi véritable compositeur. Voici enfin la redécouverte de son œuvre majeure, sous le regard gourmand de Leonardo García Alarcón dirigeant des solistes de premier plan et sa virtuose Cappella Mediterranea.

Salon d'Hercule 78000, Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T21:00:00+02:00 – 2023-07-02T23:30:00+02:00

