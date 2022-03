SALON DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE Le Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin Catégories d’évènement: Le Ban-Saint-Martin

Moselle

SALON DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE Le Ban-Saint-Martin, 21 mai 2022, Le Ban-Saint-Martin. SALON DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE Le Ban-Saint-Martin

2022-05-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00

Le Ban-Saint-Martin Moselle Le Ban-Saint-Martin L’association les Higleuses organise son premier salon de la détente et du bien-être. Un RDV autour de la relaxation et du cocooning, pour tous ! +33 3 87 30 13 15 istockphoto-1157205177

Le Ban-Saint-Martin

dernière mise à jour : 2022-03-10 par AGENCE INSPIRE METZ

Détails Catégories d’évènement: Le Ban-Saint-Martin, Moselle Autres Lieu Le Ban-Saint-Martin Adresse Ville Le Ban-Saint-Martin lieuville Le Ban-Saint-Martin Departement Moselle

Le Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-ban-saint-martin/

SALON DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE Le Ban-Saint-Martin 2022-05-21 was last modified: by SALON DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE Le Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin 21 mai 2022 Le Ban-Saint-Martin Moselle

Le Ban-Saint-Martin Moselle