Salon Destinations Nature 2022 Porte de Versailles, 17 mars 2022, Paris.

Salon Destinations Nature 2022

du jeudi 17 mars au dimanche 20 mars à Porte de Versailles

Destinations Nature c’est le rendez-vous pour : • Découvrir toutes les pratiques outdoor telles que la rando, le vélo, le trail, le raid, la marche nordique ou encore le trekking. • Echanger avec les pratiquants, s’informer auprès des différents organisateurs d’activités de pleine nature. • Cette année Destinations Nature renforce la présence de certaines de nos régions, notamment la Corse, la Bourgogne, la Franche-Comté et l’Ile de France ainsi que de nouvelles destinations nationales. L’offre ira aussi au-delà des frontières avec les pays européens de proximité notamment les régions italiennes et belges. • Assister aux conférences, projections de films et des rencontres débats avec des réalisateurs, de grands voyageurs ou explorateurs qui auront lieu dans le but de sensibiliser le public sur de nouvelles façons de voyager de manière plus responsable. • Découvrir les innovations en terme d’équipement outdoor, matériel et nutrition. Le salon met également en avant les dernières technologies et outils digitaux pour préparer et faciliter ces futurs voyages.

12€, gratuit pour les moins de 18 ans

Du 17 au 20 mars 2022 se déroulera la 37ème édition de Destinations Nature: un rassemblement à ne pas manquer pour les fans de randonnée, d’outdoor ou de vacances en plein air.

Porte de Versailles 1, Place de la porte de versailles Paris Quartier Saint-Lambert



