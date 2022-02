Salon Destination Marne – 11ème édition Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne Marne Etes-vous sûr de bien connaître tous les recoins et tous les charmes du département ? L’agence de développement touristique de la Marne organise le » Salon destination Marne » pour mieux connaître le territoire. Des centaines de professionnels du tourisme de la Marne vous présente leur activité, leur savoir-faire et vous informe sur l’offre touristique qui fait l’originalité de la Marne. De quoi préparer les week-ends de printemps ou les escapades estivales 2022 ! +33 3 26 68 37 52 http://www.destinationmarne.com/ Le Capitole Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne

dernière mise à jour : 2022-01-27 par Agence de Développement Touristique de la Marne

