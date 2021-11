Yzeure Yzeure Allier, Yzeure Salon des vins Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Salon des vins Yzeure, 20 novembre 2021, Yzeure. Salon des vins Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 02:00:00 Yzeurespace Route de Montbeugny

Yzeure Allier Salon des Vins, à consommer sans modération ! Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Yzeurespace Route de Montbeugny Ville Yzeure lieuville Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure