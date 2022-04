Salon des Vins Vivants Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Salon des Vins Vivants, 16 avril 2022, Nantes. 2022-04-16 Samedi 16 avril 2022 de 11h à 20hDimanche 17 avril 2022 de 10h à 18h

Horaire : 11:00 20:00

Gratuit : non Entrée + 1 verre : 8 € – Pass 2 jours + 1 verre : 14 € Samedi 16 avril 2022 de 11h à 20hDimanche 17 avril 2022 de 10h à 18h La Compagnie des Grains & Grains de raison proposent un Salon des Vins Vivants pour défendre une expérience sensible et gourmande :• + de 30 exposants de petits domaines viticoles français présents sur deux jours ;• Des vins à la production exclusivement nature ou en biodynamie ; • Une sensibilisation aux modes de consommation responsables et éthiques ;• Des vins blancs, jaunes, rouges, orangés, rosés, pétillants qui suscitent l’engouement, à découvrir sur place pour leur qualité gustative et digestive, accompagnés de produits artisanaux, locaux et bio. adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab-

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse 8 Rue de Saint Domingue Ville Nantes lieuville Nantes Departement Loire-Atlantique

