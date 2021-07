Ostheim Ostheim Haut-Rhin, Ostheim Salon des vins nature VertigVineux Ostheim Ostheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Venez découvrir, déguster des vins issus de 27 vignerons bios, tout en faisant une bonne action! La moitié des recettes du salon seront reversées à l'association Madavin. Vous pourrez profiter d'une petite restauration bio sur place ou participer à la tombola pour gagner 52 bouteilles ! Découvrez la particularité des vins naturels en profitant de l'expression naturelle du terroirs. Élevés en agriculture biologique et vendangés manuellement, les interventions techniques sont minimes sur ces vins. +33 6 40 22 54 72

