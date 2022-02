SALON DES VINS Huillé-Lézigné, 12 mars 2022, Huillé-Lézigné.

SALON DES VINS Huillé-Lézigné

2022-03-12 – 2022-03-12

Huillé-Lézigné Maine-et-Loire Huillé-Lézigné

L’association « Passion Vignes et Vins » vous invite à son Salon des Vins les Samedi 14 mars de 15h à 20h et Dimanche 15 mars de 10h à 17h cette année à la salle Lino Ventura de Baracé.

Venez à la rencontre de :

– Alsace – Greiner Schleret

– Anjou – Domaine de la Tuffière

– Beaujolais – Domaine de la Mantellière

– Bergerac – Château La Forêt

– Bière – Sterne et Mousse

– Champagne – Champagne Jean Lagache

– Chinon – Suard Stéphane et Francis

– Coteau du Loir/Jasnières – J-M Rimbault – Domaine de la Touche

– Fitou – Clos Padulis

– Pineau des Charentes et Cognac – Fief de Rassinoux: Pineau des Charentes & Cognac – SCEA des Piniers

– Val de Loire – Domaine Petiteau

Avec la participation de :

Les chocolats Eric Jarossay – @Je Choc

4ème édition du salon des vins sur le canton de Durtal

passionvignesetvins@gmail.com

L’association « Passion Vignes et Vins » vous invite à son Salon des Vins les Samedi 14 mars de 15h à 20h et Dimanche 15 mars de 10h à 17h cette année à la salle Lino Ventura de Baracé.

Venez à la rencontre de :

– Alsace – Greiner Schleret

– Anjou – Domaine de la Tuffière

– Beaujolais – Domaine de la Mantellière

– Bergerac – Château La Forêt

– Bière – Sterne et Mousse

– Champagne – Champagne Jean Lagache

– Chinon – Suard Stéphane et Francis

– Coteau du Loir/Jasnières – J-M Rimbault – Domaine de la Touche

– Fitou – Clos Padulis

– Pineau des Charentes et Cognac – Fief de Rassinoux: Pineau des Charentes & Cognac – SCEA des Piniers

– Val de Loire – Domaine Petiteau

Avec la participation de :

Les chocolats Eric Jarossay – @Je Choc

Huillé-Lézigné

dernière mise à jour : 2022-02-10 par