Salon des Vins et Terroirs Thouars, 25 mars 2022, Thouars.

Salon des Vins et Terroirs Orangerie du Château Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars

2022-03-25 – 2022-03-27 Orangerie du Château Avenue des Martyrs de la Résistance

Thouars Deux-Sèvres Thouars

EUR 4 Que vous soyez connaisseurs, amateur ou nouveaux initiés, le salon des vins et terroirs de Thouars est un voyage unique de la France viticole et gastronomique, avec ses couleurs et ses accents, dans un lieu remarquable chargé d’histoire : l’orangerie du Château. Pas moins de 105 viticulteurs et 20 producteurs de terroirs seront présents pour vous faire partager leur passion et leur savoir-faire.

Que vous soyez connaisseurs, amateur ou nouveaux initiés, le salon des vins et terroirs de Thouars est un voyage unique de la France viticole et gastronomique, avec ses couleurs et ses accents, dans un lieu remarquable chargé d’histoire : l’orangerie du Château.

Que vous soyez connaisseurs, amateur ou nouveaux initiés, le salon des vins et terroirs de Thouars est un voyage unique de la France viticole et gastronomique, avec ses couleurs et ses accents, dans un lieu remarquable chargé d’histoire : l’orangerie du Château. Pas moins de 105 viticulteurs et 20 producteurs de terroirs seront présents pour vous faire partager leur passion et leur savoir-faire.

Salon des Vins et terroirs

Orangerie du Château Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars

dernière mise à jour : 2021-11-16 par Maison du Thouarsais