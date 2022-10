Salon des Vins et Produits du Terroir Sausset-les-Pins, 19 novembre 2022, Sausset-les-Pins.

Salon des Vins et Produits du Terroir

5 Chemin des Olivelles Lions Club Côte Bleue Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

2022-11-19 10:00:00 – 2022-11-20 19:00:00

Lions Club Côte Bleue 5 Chemin des Olivelles

Sausset-les-Pins

Bouches-du-Rhne

Chaque année 70 exposants producteurs, venant de toutes les régions de France viennent présenter, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, leurs produits à une clientèle fidèle et exigeante. La dégustation est gratuite.



Cette manifestation, d’envergure régionale, s’inscrit dans la volonté du Lions Club de La Côte Bleue d’aider les enfants malades, les plus démunis, et de lutter contre la cécité, la malnutrition, le cancer infantile et le diabète et de participer à la protection de l’environnement.



Pour préparer les fêtes de fin d’année, réservez dès maintenant le troisième week-end du novembre et venez nombreux à cette manifestation.





Le Lions Clubs International est la plus importante organisation de clubs de service au monde avec plus de 1,4 million de membres, actifs dans 48 000 clubs qui servent dans 200 pays et régions du monde.

Le LIONS CLUB de la COTE BLEUE organise depuis plus de 20 ans, le 3ème week end du mois de novembre, son traditionnel salon des vins et des produits du terroir au gymnase Alain Calmat à Sausset les Pins.

romainrolland013@gmail.com +33 6 76 15 65 77

Lions Club Côte Bleue 5 Chemin des Olivelles Sausset-les-Pins

