SALON DES VINS ET PRODUITS DU TERROIR
7-9 rue des sports Salle Robert Schuman
Rohrbach-lès-Bitche
Moselle

2023-03-03 14:00:00 – 2023-03-03 19:00:00

Moselle Rohrbach-lès-Bitche Le Salon des vins* et produits du terroir réunit une trentaine d’exposants.

Les régions viticoles de l’Hexagone seront présentes. Vins, spiritueux et bières seront disponibles à la dégustation.

Les produits du terroir ne seront pas en reste avec des saucissons, des fromages et d’autres spécialités encore.

Buvette et restauration sur place.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
+33 3 87 09 70 95

