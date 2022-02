SALON DES VINS ET PRODUITS DU TERROIR Rohrbach-lès-Bitche Rohrbach-lès-Bitche Catégories d’évènement: Moselle

Rohrbach-lès-Bitche Moselle Rohrbach-lès-Bitche Le Salon des vins et produits du terroir réunit une trentaine d’exposants.

Toutes les régions viticoles de l’Hexagone seront présentes en commençant par l’Alsace, le Bordelais, la Charente, les Pays de la Loire, la Champagne. Les visiteurs pourront même déguster du vin de Géorgie. Vins, spiritueux et bières seront disponibles à la dégustation.

Les produits du terroir ne seront pas en reste avec des saucissons, des fromages, les chocolats Bockel et d’autres spécialités encore.

Buvette et restauration sur place. +33 3 87 09 70 95 https://www.facebook.com/APARohrbach/ Office de Tourisme du Pays de Bitche

