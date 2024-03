Salon des Vins et des vignerons Rodez, samedi 23 mars 2024.

18eme Salon des Vins et des vignerons, du samedi 23 mars 2024, 10h00, au dimanche 24 mars 2024 à 17h00.

> Samedi 23/03 Salon de 10h à 20h, et Soirée festive de 20h à 23h30.

> Dimanche 24/03 Petit Dejeuner à partir de 8h30, Salon de 10h à 17h.

Restauration sur place les midis et soirs / Carte Bleue Acceptée. 5 5 EUR.

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-24

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

